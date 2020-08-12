Son dakika haber! ÇANAKKALE Ayvacık'ta iş yeri deposunda yangın - Son Dakika

Yangın saat 12.00 sıralarında Ayvacık'ın Fatih Mahallesi , Ali Nihat Tangör Caddesi üzerinde, plastik ürünler satan iş yerinin deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla büyümeden söndürülürken, iş yeri deposunda maddi hasar oluştu. Yangını izlemek için olay yerine gelen ve sosyal mesafeye uymayanları, polisler uyararak dağıtmaya çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 14:59

Kaynak: DHA

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