Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Çanakkale ve Bilecik'te sessizlik hakim oldu.

Çanakkale

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar tarafından riayet ediliyor.

Kent merkezinde belirlenen kavşaklarda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alındı.

Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin işlek bölgeleri sessizliğe büründü.

Bilecik

Bilecik'te kısıtlamayla kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.