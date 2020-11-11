Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi

11.11.2020 08:40

Son dakika gündem haberine göre Çanakkale Boğazı'nda 2016 yılından bu zamana kadar 37 lokasyonda toplam 500 bin metrekarelik alan tarandı.

Çanakkale Boğazı'nda 2016 yılından bu zamana kadar 37 lokasyonda toplam 500 bin metrekarelik alan tarandı. Bu tarama neticesinde, 18 bin metrekarelik alan denize terk edilmiş hayalet ağlardan temizlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir avcılık ve denizlerin temizliği için yaptığı çalışmaların neticesinde, Çanakkale Boğazı ev Marmara Denizi'de ticari ya da amatör balık avcılığı ile uğraşanların denizlere bıraktıkları 'ölüm tuzağı' diye tabir edilen hayalet ağlar ve ahtapot yakalama çömlekleri denizlerden tek tek temizleniyor.

Çanakkale sularında sürdürülebilir avcılığın devam etmesi ve denizlerin temizliği için önemli çalışmalara imza atan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Su ürünlerinin; denizciliğimizin, balıkçılığımızın sürdürülebilir olması için denizlerimizin ve göllerimizin temizliğine büyük hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda bakanlığımız, denizlerde terkedilmiş olan ağların temizlenmesiyle ilgili bir proje başlatmıştı. Biz de İl Müdürlüğü olarak, 2016'dan 2019 yıllarına kadar Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Gökçeada ve Bozcaada açıklarında toplam 37 lokasyonda 500 bin metrekarelik alanı taradık. Bu tarama neticesinde, toplamda 18 bin metrekarelik, denize terkedilmiş hayalet ağ diye tabir edilen ağları çıkararak bertaraf ettik" dedi.

"2020 YILINDA 10 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ÇÖMLEK VE PİMAŞLARI DENİZLERDEN TEMİZLEDİK"

2016 yılında başlatılan ve her yıl büyük hassasiyetle devam eden denizlerin ölüm tuzaklarından arındırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Karadağ, "Sayın bakanımızın büyük hassasiyeti doğrultusunda 2020 yılında da biz İl Müdürlüğü olarak devam ettirdik. Şöyle ki; yine yaptığımız kontrol ve denetimler neticesinde avcılığı yasak olan deniz patlıcanı yakalamada kullanılan algarna diye tabir ettiğimiz 3 adet ağı denizden çıkarttık. Aynı zamanda yasak dönemde avcılığı yapılan ahtapot yakalamada kullanılan 10 kilometre uzunluğundaki iplere donatılmış çeşitli çömlek ve pimaş borulardan oluşan düzenekleri de yine çıkartıp, bertarafını yaptık" diye konuştu.

"DENİZLERİ NE KADAR TEMİZ TUTARSAK, GELECEK NESİLLERE O KADAR GÜZEL BİR ŞEKİLDE AKTARMIŞ OLACAĞIZ"

Son olarak balıkçılara önemli bir hatırlatma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Değerli balıkçılarımıza bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Avcılık esnasında av araçlarının, ağlarının başka ağlarla çatışmamasına çok büyük önem göstermeleri gerekiyor. Yine riskli bölge diye tabir ettiğimiz av alanlarında, avlanmamaları gerekiyor. Çünkü, neticede biz bu denizleri ne kadar temiz tutarsak, gelecek nesillere o kadar güzel bir şekilde aktarmış olacağız. Tabii herhangi bir şekilde ağları denize düşmüş olabilir. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya kalırlarsa bizlere anında haber versinler ki biz o noktayı belirleyelim, bir dahaki tarama esnasında bu ağları oradan çıkartıp bertaraf edebilelim" şeklinde konuştu.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi
Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi
Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi
Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi
Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Hayalet, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır 3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor Biden'dan yolsuzluk iddialarına sığınan Trump'a cevap: Yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Gaziden Gaziden "savaş yanlısı" dediği Biden'a sert sözler: Sizin yüzünüzden sivilleri öldürdük         
08:32
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak         
07:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı         
06:52
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı         
21:55
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 09:12:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Çanakkale Boğazı 'ölüm tuzaklarından' temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei