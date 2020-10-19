Çanakkale'de, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yatırım programı kapsamında hayata geçirilen 2. kademe arıtma tesisi çalışmaları sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale'ye yapılan yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini ifade eden Yıldız, Çanakkale'de son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına değindi.

"Çanakkale İçme Suyu 2. Kademe Arıtma Tesisi" çalışmalarının hızla sürdüğünü kaydeden Kaya Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tesisin tamamlanması ile Çanakkale ili, Kepez beldesi, Dardanos ve Güzelyalı içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacak. Tüm ünitelerin kaba inşaatı ve sıhhi tesisat işleri tamamlanmıştır. Elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Çanakkale'ye 100 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir."