Son dakika haber! Çanakkale'de annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartıştığı annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartıştığı annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'taki evlerinde annesi Nermin G'yi (66) başına keserle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Kamil G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Dün olayın ardından polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınan Kamil G'nin, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de annesiyle tartışmalar yaşadığı iddia edilmişti.

Çanakkale, Çeşme, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Çanakkale'de annesini öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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