Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki Kestanelik köyü, Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, köyde çok sayıda kişinin testinin pozitif olduğunu belirtti. 14 günlük karantina süresi boyunca, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.