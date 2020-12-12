Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika haber... Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
12.12.2020 09:18
Son dakika haberleri: ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşamı saat 21.00'de başladı.
ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşamı saat 21.00'de başladı. Çanakkale'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, kentte kısıtlamalara genellikle uyulduğu belirtildi. Dün akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezindeki meydan cadde ve sokaklarında görülen yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
Son Dakika Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay