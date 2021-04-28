Son dakika haber! Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Sarıot köyünde yaşayan Hasan (67) ve Meliha Akgün (64) çifti, 17 TP 753 plakalı otomobille ilçe merkezindeki pazara gitmek üzere yola çıktı.
Aracı kullanan Hasan Akgün'ün, köyün yakınındaki rampada direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle otomobil devrildi.
Yol kenarındaki sökülmüş ağaç köklerine çarparak durabilen aracın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Meliha Akgün ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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