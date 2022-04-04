ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI

04.04.2022 16:41

ÇANAKKALE Boğazı'nın Nara Burnu önlerinde 69 yıl önce İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nın Nara Burnu önlerinde 69 yıl önce İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci, facianın yıl dönümünde törenle anıldı. Dumlupınar'ın battığı bölgeye şehitler anısına çelenk bırakıldı.

TCG Dumlupınar Denizaltısı, katıldığı 'Blue Sea' adlı NATO tatbikatından Gölcük Limanı'na dönerken, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu açıklarında 4 Nisan 1953 tarihinde 'Naboland' adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı. Dumlupınar'daki 81 denizci şehit düştü.

Şehit denizciler için facianın 69'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Nara Limanı'ndaki TCG 18 Mart Denizaltısı, kazanın yaşandığı yere gitti. Burada Vali İlhami Aktaş'a, Denizaltı Komutanı Deniz Yarbay Eyyüp Emre Cabbaroğlu tarafından bilgi verildi. TCG 18 Mart Denizaltısı'nın ziyaretçi şeref defterini de imzalayan Vali Aktaş, daha sonra Ecevit ile beraber 69 yıl önce batan 'TCG Dumlupınar'ın anısına denize çelenk bıraktı.Vali İlhami Aktaş ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ecevit, daha sonra ikinci törenin yapılacağı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'ndaki Barbaros Şehitliği'ne geçti. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

GELİBOLU'DA DA ANILDI

Gelibolu'da Feneraltı mevkisindeki Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı'ndaki Şehit Denizaltıcılar Anıtı'nda da şehitler için tören düzenlendi. Törende konuşan Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç, Şu anda Refah, Atılay ve Dumlupınar denizaltı gemilerinde vatan için hayatını kaybeden, kabirleri engin denizler olan 247 şehidimizi anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsunö dedi.Ardından Denizciler Andı okundu. Törene katılan Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

DUMLUPINAR KAZASI

'TCG Dumlupınar Denizaltısı, 'TCG 1.İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar Denizaltısı'ndaki 81 denizci şehit oldu. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Burak GEZENÇANAKKALE, (DHA)

ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI
ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE, DUMLUPINAR DENİZALTISI ŞEHİTLERİ ANILDI - Son Dakika


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