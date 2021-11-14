Süha ve Nilgün Akman Sümer çifti, dün Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş, aynı binanın zemin katındaki iş yerinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı T.Y. polise teslim olmuştu.

Törende kız kardeşini kaybeden, 1989-2002 yıllarında Çanakkale Belediye Başkanı, 22. dönemde de CHP Çanakkale Milletvekili olarak görev yapan İsmail Özay 'ın eşi Nilay Özay, taziyeleri kabul etti.

İş insanı Süha Sümer (62) ile eşi emekli öğretmen Nilgün Akman Sümer (60) için evlerinin karşısındaki Necip Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

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