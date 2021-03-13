Son dakika haber! Çanakkale'de HAYDİ ekipleri 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu

Son dakika haberler... Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, 180 sokak hayvanının beslenmesine yardımcı oldu. HAYDİ ekipleri salgın nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Şubat ayında yürütülen faaliyetler kapsamında, Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Lapseki ve Yenice ilçelerinde 180 sokak hayvanının beslenmesi sağlandı. Ekipler hasta olduğu anlaşılan 8 sahipsiz sokak hayvanının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin desteğiyle sağlığına yeniden kavuşmasını sağladı.

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