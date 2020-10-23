ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J. Asb. Üçvş. Mehtap Hergül tarafından, öğrencilere kişisel güvenlik eğitimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Okullar ve Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" konusunda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 105 resmi, 17 özel okul olmak üzere toplam 122 okulda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Karacaören Köyü İlkokulu, Erenköy İlkokulu, Kumkale İlkokulu, ve Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri J. Asb. Üçvş. Mehtap Hergül tarafından, kişisel güvenlik eğitimi ve Covid-19 tedbirleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi, Boyama Kalemi ve çantalarında taşımaları için jandarma armalı dezenfektanlar dağıtıldı.