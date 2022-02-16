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Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

16.02.2022 17:47
Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, patates yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, patates yüklü kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Bandırma'dan Biga ilçesi yönüne giden Berk Çelikli (34) yönetimindeki patates yüklü 10 ACE 894 plakalı kamyon, Osmaniye kavşağından ana yola çıkan İranlı Arian Mirzaei yönetimindeki 34 EVL 382 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, otomobildeki İranlı Reza Koohkan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Majid Darabi Purshiraz da Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcılık incelemesi sonrası kazada hayatını kaybeden Reza Koohkan'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil, Osmaniye, Kaza, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çanakkale'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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