Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı

23.09.2022 17:53

Çanakkale gündem haberi... ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, 'Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin onuruna dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde, 'Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin onuruna dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır" dedi.

Çanakkale Savaşları sırasında 107 yıl önce savaşarak hayatlarını kaybeden Kanada Newfoundland eyaletli askerlerin anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılış töreni yapıldı. Törene, Kanada Hükümeti'nden bakanlar, milletvekilleri ve Newfoundland eyalet temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, Newfoundland Eyaleti Başbakanı Andrew Furey ve Kanada Gazi İşleri Bakanı Lawrence Archibald MacAulay  tarafından açılış konuşmalarının yapılmasıyla başladı.

'DÜNYA TARİHİNDE BİR BENZERİ YOK'Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları'nın dünya tarihinde bir benzeri olmadığını söyleyerek, "Çanakkale Savaşları'nda dünya tarihinde benzeri olmayan bir mücadele yaşanmış ve bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz bu topraklarda pek çok ülkenin de askeri kayıpları olmuştur. Bu savaşlarda Newfoundland askerleri de hayatını kaybetmiştir. Bugün burada savaşta hayatını kaybeden Newfoundland askerlerinin anısına Newfoundland Eyaleti ve Labrador tarafından yaptırılan Caribou Anıtı'nın açılışını yapmak için bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşların sona ermesi sonrasında dile getirdiği 'Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' ifadeleri bizim için de esastır. Caribou Anıtı ve Çanakkale şehitlerimiz için yakında Kanada'da açılışı yapılacak olan anıtın, iki ülke insanlarının geçmişlerini yakından tanımalarına, 'Barış ve dostluk içinde geleceğe bakmalarına' katkıda bulunacağına inanıyorum" dedi.Bakan Ersoy, "Günümüz dünyasında kültürel alandaki iletişimin, ülkeler arasındaki bağları güçlendirmede en etkili yollardan biri olduğunu görmekteyiz" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Kültürel alandaki iletişim; milletleri barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış ile birbirlerine yaklaştırarak dünya barışı için bir platform oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarının gelişmesinde, bu anıtların katkıda bulunmasını diliyorum.  Sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti yenilerken, iki ülke ilişkilerinin daha ileri düzeye taşınması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumu dile getirmek isterim."

Yapılan konuşmaların ardından Caribou Anıtı'nın açılışı Bakan Ersoy, Furey ve MacAulay tarafından gerçekleştirildi. Ardından Kanada Kraliyet Alay Bandosu tarafından ülke milli marşları çalındı. Daha sonra protokol üyeleri tarafından  Caribou Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve yabancı heyetin Hill 10 Anıt ve Mezarlığı'na karanfil bırakmasıyla sona erdi.


YORUMLAR
500
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kanada Caribou Anıtı açıldı Milli Eğitim Bakanı Özer, Kanada Senatosu Başkanı Furey ile görüştü Milli Eğitim Bakanı Özer, Kanada Senatosu Başkanı Furey ile görüştü
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Togo Cumhuriyeti, Çanakkale, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:47:11. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale haber | Çanakkale'de, Kanadalı askerler anısına dikilen Caribou Anıtı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement