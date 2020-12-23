ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde konteyner evde çıkan yangında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde meydana geldi. 2017 yılı Şubat ayındaki Ayvacık depreminde evi hasar gören Emine Dudu Mutlu'nun bir süredir kaldığı konteyner evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, eve girdiğinde Mutlu'nun yanmış cansız bedeni ile karşılaştı.Emine Dudu Mutlu'nun cesedi, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.