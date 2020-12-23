Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

23.12.2020 22:36
Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde konteyner evde çıkan yangında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde konteyner evde çıkan yangında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Emine Dudu Mutlu yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bektaş köyünde meydana geldi. 2017 yılı Şubat ayındaki Ayvacık depreminde evi hasar gören Emine Dudu Mutlu'nun bir süredir kaldığı konteyner evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylülerin ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, eve girdiğinde Mutlu'nun yanmış cansız bedeni ile karşılaştı.Emine Dudu Mutlu'nun cesedi, Ayvacık Belediyesi cenaze aracıyla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü

Ayvacık, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hakemi eleştiren Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinden hayranlarını üzecek karar Başakşehir Başkanı Gümüşdağ hakeme ateş püskürdü: Şahsiyetliyse bu gece uyku uyuyamaz Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Rıdvan Dilmen'den hakeme ağır eleştiri: Maçı Başakşehir'den alıp F.Bahçe'ye verdi Bakan Soylu, kaplumbağasından ayrı düşen Eymen'e muhabbet kuşu hediye etti Oyuncu Balamir Emrem, trafik kazasında ölen meslektaşı ve arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı: Eli kulağında, 7,2'lik bir deprem olacak
Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü cevapladı         
22:22
Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin! Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Başakşehir maçını yorumladı: Utanmazlar, Allah belanızı versin!         
22:06
DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok         
21:50
Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı Kız arkadaşının telefonuna gelen mesajı görünce dehşet saçtı! Kuyruk sokumu kemiğini kırdı         
21:34
WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu         
21:29
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Türkçe Kur'an fetvası: Tercümesi Kur'an hükmünde değildir         
20:42
F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi vefat etti, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu         
17:08
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı Eşiyle ilişkisi olan adamı önce dövüp sonra çıplak dolaştırmıştı! İfadeleri ortaya çıktı         
15:51
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor         
11:58
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 22:45:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Çanakkale'de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei