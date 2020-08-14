Son dakika haber! Çanakkale'de orman yangını - Son Dakika

Çanakkale'de orman yangını

-3 helikoperle havadan arazözlerle yerden müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının rüzgar sebebiyle yayıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Merkeze bağlı Kurşunlu köyünde henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 14: 30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İlk müdahaleyi yapan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevkedildi. Alevlere 3 helikopterle havadan çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildiği bildirildi.