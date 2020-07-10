Son dakika haber: Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Dereköy'de ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi.



Yangın, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı ve 9 yardımcı takviye aracıyla 34 personelin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.