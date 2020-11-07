Son dakika haber! Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Çanakkale'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 2 kişi öldü
07.11.2020 16:33
Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, L.A. (45) ile A.E. (51) evde alkol aldıktan sonra uyudu.
Sabah uyanan L.A. ve A.E, görme bozukluğu şikayetiyle Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra ayrı hastenelere sevk edilen A.E. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi, L.A. ise Aydın'daki bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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