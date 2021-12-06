Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, izinsiz tarihi eser arama ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik suçların önlenmesi mücadelesi çalışması kapsamında daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler O.E, G.U. ve B.Ü'nün ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca ve 76 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 39 fişek, kama tarzı bıçak, kurusıkı tabancadan bozulmuş tabanca, çeşitli çaplarda 18 mermi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve üç dallı geyik boynuzu, metal arama dedektörü, kazma ve tek gözlü el dürbünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli haklarındaki tarihi eser kaçakçılığına yönelik adli işlemin ardından ifadelerinin alınması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.