Son dakika haber: Çanakkale'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Gemedere Köprüsü mevkisindeki tali yoldan Ayvacık-Assos yoluna çıkan Yılmaz U. idaresindeki 17 PH 035 plakalı otomobille, Mustafa A. idaresindeki 34 RM 8889 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Yılmaz U, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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