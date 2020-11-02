Son dakika haber! Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmaları sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramalarda 223,97 gram metamfetamin ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.