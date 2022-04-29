Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

29.04.2022 12:57
Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince teknik takibe alınan 2 zanlıya yönelik operasyon düzenlendi.

Polis narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin üzeri ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda, 4 parçaya ayrılmış toplam 3 kilogram metamfetamin ile bir tabanca, 156 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 lira, 2 bin 600 dolar ve 100 Sırp dinarı ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

YORUMLAR
500
Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi Çanakkale'de piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon olan uyuşturucu ele geçirildi KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Çanakkale, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement