Son dakika haber | Çanakkale'de Yolindi köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Çanakkale'de Yolindi köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı

Son dakika güncel haberine göre Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 14 gün daha uzatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yolindi köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 14 gün daha uzatıldı.

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Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da uygulanmaya başlanan karantina tedbirlerinin 14 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Tedbirler kapsamında 912 kişinin ikamet ettiği Yolindi köyünün 14 gün süreyle karantina altına alındığı anımsatılan açıklamada, "Geçen süre içerisinde Yolindi'de yeni Covid-19 vakalarının tespit edilmesi nedeniyle 12 Temmuz'dan itibaren karantina süresi 14 gün daha uzatıldı." ifadesi kullanıldı.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulmasına, düğün, nişan gibi merasimlerin geçici bir süreliğine ertelenmesine, ibadethanelerde bulaşma riski artışı öngörüldüğü için toplu ibadet edilmesinin geçici olarak ertelenmesine, cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu şekilde yapılmaması hususunda insanların bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

Toplu ulaşım araçlarının giriş çıkışı da durduruldu

Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunca köyde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan yardım talebinde bulunabileceği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilendirme yapıldı:

"Köyde yaşayan vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmasının sağlanması konusunda sıkı tedbirler uygulanacak ve köy minibüsleri, işçi servisleri her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışı geçici durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından belirli aralıklarla cami, kahvehane, tuvalet gibi ortak kullanım alanları dezenfekte edilecek. Kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

Koronavirüs, Çanakkale, Yolindi, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çanakkale'de Yolindi köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı - Son Dakika
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