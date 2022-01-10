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Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi - Son Dakika

Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi

10.01.2022 14:49
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un cenazesi toprağa verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un cenazesi toprağa verildi. Araçta bulunan Hasan Tahsin Ergün'ün cenazesinin ikindi namazını müteakiben defnedileceği, diğer 3 kızın ise memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

Biga Balıklıçeşme köyü yakınlarında gece yarısı 01.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul'un (49) cenazesi defnedildi. Gugul'ün bugün öğle namazını müteakip Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesindeki Nasuh Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gugul, belde mezarlığına defnedildi.

3 kız Biga'da üniversite öğrencisi

17 LJ 929 plakalı otomobil içerisinde bulunan 3 kızın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğrenci, araç sürücüsü Birkan Gugul'un Biga ilçesinde market sahibi, Hasan Tahsin Ergün'ün (28) ise Gümüşçay eski belediye başkanlarından Tamer Ergün'ün oğlu olduğu öğrenildi.

Üniversite öğrencileri Damla Aytaş'ın (20) İstanbul'a, İlknur Arslan'ın (22) Aydın'a ve Eda Ertekin'in (20) cenazesi ise Tekirdağ'a gönderilecek. - ÇANAKKALE

Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi
Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi

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Hasan Tahsin, Çanakkale, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Çanakkale'deki feci kazada hayatını kaybeden sürücü defnedildi - Son Dakika
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