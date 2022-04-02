Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

02.04.2022 08:51

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Yangın gece saatlerinde de bölgede etkili olan lodos fırtınası nedeniyle ilerlemeye etti. Sabaha kadar süren söndürme çalışmaları netice verdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü Twitter adresinden yapılan açıklamada; "Bursa- Osmangazi, Çanakkale -Bayramiç Bilecik - Merkez'de çıkan orman yangınlarını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı
Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı

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Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar Yangına müdahale ederken ilk sahurlarını yaptılar ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor ÇANAKKALE - Orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı - Son Dakika
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