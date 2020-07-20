Son dakika haber! Çanakkale'deki yangın devam ediyor - Son Dakika

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü sırtlarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, şu ana kadar 2 hektar orman alanının, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anızın zarar gördüğünü söyledi.

Çanakkale'de saat 14.20'de başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 14.32'de, 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 140 işçi ve 10 mükellefle müdahale ettiğini belirten Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Civardaki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin itfaiye ekipleri seferber oldu. Bu yangın sahasında şu ana kadar bizim tespitimiz yaklaşık, 2 hektara yakın bir orman alanı, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anız zarar gördü. Henüz kontrol altında diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Fakat oldukça iyi durumdayız. Ben şimdiden geçmiş olsun diyorum" dedi.

Alandaki söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)