Son dakika haber... Çanakkale'den dönen şehit ailelerinden Başkan'a teşekkür

Son dakika haberine göre Çanakkale'den dönen şehit ailelerinden Başkan'a teşekkür Sivas Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği gezi programında Çanakkale'ye giden Şehit aileleri ve gaziler, Sivas'a döndü Sivas Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106.

Çanakkale'den dönen şehit ailelerinden Başkan'a teşekkür Sivas Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği gezi programında Çanakkale'ye giden Şehit aileleri ve gaziler, Sivas'a döndü SİVAS - Sivas Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü sebebiyle düzenlediği gezi programında Çanakkale'ye giden Şehit aileleri ve gaziler, Sivas'a döndü. 18 Mart'ta Sivas'tan Çanakkale'ye özel uçakla giden 180 kişiden oluşan şehit aileleri ve gazileri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Nuri Demirağ Havaalanından yolcu etmişti. Gerçekleştirilen gezi programında Çanakkale Savaşı'nın izlerini yakından görme imkanı bulan Şehit aileleri ve gaziler; Çanakkale Şehitliği başta olmak üzere, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı ve Deniz Savaşları, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Sargı Yeri Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Ertuğrul Koyu Yahya Çavuş Şehitliği gibi yerleri gezdiler. Şehit aileleri ve gaziler düzenlenen geziden duydukları memnuniyeti dile getirip Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür ettiler.

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