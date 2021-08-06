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Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

06.08.2021 19:04

Bir son dakika haberine göre Biga Süt Üreticileri Birliği ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 3 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Biga Süt Üreticileri Birliği ve ilçe sakinleri tarafından hazırlanan, içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan 3 yardım tırı, orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla'ya ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Birliğin yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Çimen, bölgeye destekte bulunmak için 2 yardım tırı gönderilmesine karar verdiklerini söyledi.

Çimen, "Bölge üreticilerine kayıpları için sabırlar, yeniden üretime geçebilmeleri için kolaylıklar dileriz." dedi.

Öte yandan esnaf Gizem Şen Çiçek de sosyal medyadan esnafı organize ederek yardım topladı.

Şen, AA muhabirine, yangını başladığı günden itibaren sosyal medyadan takip ettiğini ve bu duruma üzüldüğünü belirterek, mağdurlara destek için yardım kampanyası başlattığını anlattı.

Büyük destek gördüklerini dile getiren Şen, bölgeye içerisinde içme suyu ile temel ihtiyaç malzemesi bulunan bir tır yardım gönderdiklerini kaydetti.

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi

Süt Üreticileri Birliği, Antalya, Muğla, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Yangın bölgesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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