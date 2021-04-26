Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından milli şuurun geliştirilerek, Çanakkale Ruhu'nu gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlanan Çanakkale Muharebeleri Mobil Müzesi 28-29 Nisan 2021 tarihlerinde, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 10: 00 ile 18: 00 saatleri arasında ziyarete açılacak.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaretçilerin Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirilmiş olup dış ses, ambiyans ve tasarımıyla ebediyen yaşayacak Çanakkale ruhunun, Türkiye'nin dört bir yanına taşınmasını sağlamayı amaçlanıyor. - NİĞDE