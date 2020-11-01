Son dakika haber... Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin yeni durağı Elazığ - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın projesi kapsamında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Elazığ'da vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açılan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalan materyaller, kıyafetler ve o günleri anlatan fotoğraflar sergileniyor. Aynı zamanda dijital gösterilerin de sunulduğu mobil müzeye vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirler alınarak, 10'ar kişilik gruplar halinde alınıyor.