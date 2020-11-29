Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı
29.11.2020 15:45
Gelen son dakika haberlerine göre Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Osmaniye'de ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Osmaniye'de ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale'den yola çıkan mobil müze, Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı.
İki gün süreyle gezilebilecek müze içerisinde, 7 ayrı vitrinde Çanakkale Savaşı tasvir ediliyor. Müzede ayrıca Çanakkale Savaşı ile ilgili belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri de yer alıyor.
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