Yeni Zelanda Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Yeni Zelanda Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

Yeni Zelanda Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni Yapıldı

09.08.2021 14:03

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Yeni Zelanda Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Yeni Zelanda Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton'ın yaptığı açılış konuşması ile başlayan çelenk koyma törenine; Vali İlhami AKTAŞ, 2nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Albay Sabri Demir, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

Törende; Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan tarafından anma kasidesinin okunmasının ardından Vali İlhami AKTAŞ, 2nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Çanakkale Avustralya Konsolosu Lucas Robson, Avustralya Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell ve Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Direktörü Burak Gündoğan tarafından Anıta çelenk bırakıldı.

Çelenk sunma töreni saygı duruşunun ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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