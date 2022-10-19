Son dakika haber: Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda zeytin hasadı başladı - Son Dakika
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Son dakika haber: Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda zeytin hasadı başladı

19.10.2022 22:06
Son dakika haber: Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda zeytin hasadı başladı

Edinilen son dakika haberine göre Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Alan Başkanlığı tarafından Ağadere, Keklikdere ve Karayörük bölgesinde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, her yıl geleneksel yöntemlerle sıkılarak zeytinyağı elde ediliyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sezonun başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çalışanlarla hasat yaptı.

Kaşdemir, yaptığı açıklamada, bu yıl rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, Tarihi Alan çiftçisi için de bereketli bir hasat yılı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda zeytin hasadı başladı - Son Dakika

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