Son dakika haber: Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nda zeytin hasadı başladı

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca zeytin hasadı etkinliği gerçekleştirildi.

Alan Başkanlığı tarafından Ağadere, Keklikdere ve Karayörük bölgesinde bulunan zeytin ağaçlarından toplanan zeytinler, her yıl geleneksel yöntemlerle sıkılarak zeytinyağı elde ediliyor.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, sezonun başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çalışanlarla hasat yaptı.

Kaşdemir, yaptığı açıklamada, bu yıl rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, Tarihi Alan çiftçisi için de bereketli bir hasat yılı olmasını temenni etti.