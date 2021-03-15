Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor

15.03.2021 14:12

Son dakika haberler: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyorÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor

ÇANAKKALE'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçiğin 106 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez? Destanı'nın 106 yıllık haklı gururu, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. Bu kapsamda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alanda hazırlıklar sürüyor. Tarihi yarımada da hazırlıklar kapsamında 20 bin kırmızı 20 bin beyaz lale soğanı olmak üzere 40 bin lale soğanı dikimi tamamlandı. 6 bin kırmızı şakayık, 4 bin beyaz şakayık olmak üzere 10 bin şakayık sembolik şehit mezarlarına ekildi. Tören alanı Türk bayrakları ile donatıldı. Törenler esnasında denizde gerçekleştirilecek olan geçit töreni gösterisi için de seyir terası oluşturuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Restorasyon Laboratuvarı'nda görevli konservatör Emin Murat Özdemir ve Sanat Tarihçisi Sinem Girgin tarafından 41 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi tavanındaki Türk bayrağının bakımı da bir vinçle yapıldı. 78 metre uzunluğundaki bayrak direğinin onarımı ise özel olarak getirilen 105 metrelik vinçle gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı. Abide Bölgesi ve Morto Koyu'nda bulunan helikopter pisti etrafının iniş ve kalkışta tehlike yaratacak diri örtü temizliği gerçekleştirildi. Çanakkale Şehitler Abidesi'ne ulaşan alternatif yollarda yol kenarı temizliği yapıldı. Alanda konuşmaların yapılacağı kürsü yerinin hazırlanması, ses ve görüntü kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte Şehitler Abidesi, perşembe günü düzenlenecek olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü törenleri için hazır hale gelecek.

'PANDEMİ KURALLARINA UYULACAK'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümüne az bir zaman kala Şehitler Abidesindeki tören alanında hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Türk tarihinin altın sayfalarından birinin yazıldığı Çanakkale tarihi alanda, 18 Mart Deniz Zaferi hazırlıklarımız, Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyor. İnşallah her yıl olduğu gibi bu yıl da pandemi koşullarına da uyarak, hassasiyet göstererek Çanakkale zaferimizi kutlayacağız. Yine o zaferi kazanan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımızla anacağız. Türkiye'nin kalbi 18 Mart'ta inşallah Çanakkale'de atacak. Çünkü, Çanakkale ülkemizin kalbidir ve Çanakkale'de büyük bir destan yazılmıştır. ve bu destanı yazan kahramanlar da bu milletin kalbinde, en müstesna bölgede yerini almıştır. O kahramanlar hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır. ve o kahramanların da edebi istirahatgahı olan Çanakkale Şehitlikleri Tarihi alanı, onlara yaraşır halde olmaya devam edecek ve her geçen gün daha da güzelleşecektir. Çünkü, o büyük kahramanlar en önemli varlıklarını, canlarını ortaya koymuşlardır. ve bu vatanı, Çanakkale'yi geçilmez yapmışlardır. Onların yaptığı bu kahramanları unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için de Tarihi Alan Başkanlığımızca devam ediyoruz. Çünkü, Çanakkale bizim Türk milletinin gözbebeğidir. Böyle müstesna topraklara da her zaman gözümüz gibi bakacağız. Her tarafı çiçeklerle donattık, güller yine her yerde görünmeye devam edecek. Bu sene ilk defa Tarihi alana kırmızı ve beyaz lalelerimizi ektik. Bu laleler, Çanakkale ve Tarihi alanı daha güzel ve anlamlı bir hale getirecek. Dolayısıyla bu seneki salgın sürecini inşallah daha iyi atlatarak, gelecek yıllarda burada daha büyük kalabalıklarla buluşmak istiyoruz ama bu seneki 18 Mart törenlerinde salgın koşullarında azami hassasiyet göstererek törenimizi yapacağız. Yine her yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin törene katılmalarını bekliyoruz. Burada dualarla, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızı gür bir sedayla söyleyerek, o büyük kahramanları, şehitlerimizi anmış olacağız. 18 Mart günü Türkiye'nin kalbi Çanakkale'de atacak" dedi.

Tarihi alanda koronavirüse karşı önlem olarak dezenfeksiyon çalışmaları da sürüyor. Tören günü ise alana gelenler, termal kameradan geçirilecek. Ayrıca el antiseptikleri dağıtılacak. Öte yandan, Tarihi Yarımada'daki şehitlikler ile müzelerde de tören öncesi ve sonrasında dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilecek.

Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor
Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor

Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, 18 mart, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Jose Fonte'den Cristiano Ronaldo itirafı: Belki Lille'e transfer olmasını sağlarım Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Sen korkaksın, bitiksin 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Su kanalında bir erkeğe ait cansız beden bulundu Eşinin erkek kardeşine ormanda tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çeken enişte tutuklandı
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler? Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?         
14:41
31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak 31 Mart'tan itibaren yeni dönem başlıyor! 120 metrekare daire için 1 otopark zorunlu olacak         
14:20
Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı Elon Musk kapanma kararına uymadı, yüzlerce Tesla çalışanı koronavirüse yakalandı         
13:57
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı Babasını tüfekle öldüren 15 yaşındaki çocuk, hiçbir şey olmamış gibi gittiği okulda gözaltına alındı         
13:26
Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi Maddi sıkıntı yaşayan Bursaspor'un stat ve antrenman tesislerinin elektrikleri kesildi         
11:59
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı Oyun oynadığı kardeşini, üzerine kolonya döküp yaktı         
11:28
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 15:53:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Çanakkale Şehitler Abidesi'nde, 18 Mart için tören hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei