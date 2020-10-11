Son dakika haber... Çankaya Belediyesi okullarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla, 12 ekiple 243 okulda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından okullara yönelik temizlik çalışmaları hızlandırıldı.

Dezenfeksiyon çalışmalarını 12 ekiple ilçedeki 243 okulda sürdüren ve çalışmalarında, insan sağlığına zararı olmayan ilaçları kullanan ekipler, periyodik olarak yaptıkları ilaçlamayı derslerin olmadığı hafta sonları gerçekleştiriyor.

Ekipler okulların yanı sıra vatandaşların ortak kullanım alanlarında da ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çocukların sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu, okulların hijyenini sağlamak için tüm ekip ve imkanlarıyla çalıştıklarını belirtti.

Taşdelen, "Eğitimin aksamaması için biz de yerel yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Koronavirüs pandemisinden bir an önce kurtulmak için hepimiz özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok fazla dikkat etmek zorundayız. Çocuklarımızın ve hepimizin normal hayata dönmesinin tek yolu alacağımız tedbirlerdir." ifadelerini kullandı.