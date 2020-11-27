Son dakika haber: Çankaya'da yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 17 Ekim'de temelini attığı Karapınar Spor Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Futbol, basketbol sahası ile fitness alanları ve yürüyüş yolunun bulunacağı Karapınar Spor Parkı, 6 bin 33 metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

Çankaya'yı geçtiğimiz 6,5 yılda Avrupa standartlarında hizmet üreten örnek bir kent haline getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, dünya genelinde yaşanan pandemi sürecine rağmen hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Sağlıklı bir gelecek için vatandaşları spor yapmaya teşvik eden Çankaya Belediyesi, 2017 yılında açtığı Şenol Güneş, Abdullah Baştürk, Tayfun Talipoğlu ve Yaşamkent Spor Parklarından sonra şimdi de Karapınar Mahallesi'ne 6 bin metrekarelik spor parkı inşa ediyor.

Ülkemizde olduğu kadar dünyada da etkisini sürdüren pandemi koşullarında yatırımlara ara vermeden devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Pandemi, ekonomik kriz bizim hızımızı kesmeyecek, aksine Çankaya hizmet kervanı yoluna devam edecek. Bu süreçte sadece Karapınar'ın değil yanı sıra Öveçler'de Çankaya Evi'nin temelini attık, Turan Güneş Bulvarı üzerinde belediye ek hizmet binasının temelini attık. Çankaya Belediyesinin bir farkı daha var, belediye olarak bizim dönemimizde bir kuruş borçlanmadık, hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı kendi öz kaynağımızla yaptık. Bizim farkımız bu ve bizler sizlere onurla, gururla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Çankaya'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine yakışır şekilde bir yıldız gibi parlatmaya devam edeceklerini vurgulayan Taşdelen, "Spor parkının hemen yanı başında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası yapacağız. Yine bu bölgede Çankaya Evi ile Kapalı Yüzme Havuzu'nun temelini atacağız. Burası bir hizmet alanına dönüşecek" diye konuştu.

Çankayalıların ve Ankaralıların spor yapmasına olanak sağlayacak ve içerisinde futbol, basketbol sahası ile fitness alanları ve yürüyüş yolunun bulunacağı spor parkı bölge halkının büyük bir ihtiyacını giderecek. Toplamda 6 bin 33 metrekarelik alana yapılacak Karapınar Spor Parkı'nda çocuk oyun alanı da bulunacak. - ANKARA