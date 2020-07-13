Son dakika haber | Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı

Son dakika haberi: Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı Çankırı'da Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı dağıtıldı.

Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı

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ÇANKIRI - Çankırı'da Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla lokma tatlısı dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılacağını açıklamasının ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından lokma tatlısı ikramı yapıldı. Fetih Suresinin okunmasıyla başlayan program AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik'in açıklamasıyla devam etti. İl Başkanı Çelik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle; bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Bilindiği üzere; Ayasofya Camii 1934 yılında alınan bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmişti. Cihanın en güzel beldelerinden İstanbul'un kalbi mübarek mekan Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi Türk tarihine, mukaddesatına ve ruhuna ihanetlerin en büyüğü olmuş ve Türk'ün öz ruhu adeta müzeye kaldırılmıştı. Esir altındaki Ayasofya; tarih boyunca birçok şairimizin şiirlerine mısra, fikir adamlarımızın konferanslarına konu, gözünde zerre derecesinde iman nuru bulunan her gencimize sızı olmuştu. Yakın tarihimizin en derin esaretine maruz kalan Ayasofya, bugün itibari ile yüreğimizde ki sızıyı dindirmiş ve zincirlerini kırmak sureti ile hürriyetine kavuşmuştur. Ayasofya, büyük mabed ve kutlu mekan artık gerçek manasına kavuşmuş, cami ismi ile müsemma hale gelmiştir. Fetih medeniyetinin yeni lideri, küresel güçlerin en büyük tehdidi, yükselen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstün liderlik özelliği ile gerekeni yapmış, Ayasofya'yı aslına rücu ettirmiştir. Aziz Türk milleti; tarih boyunca olduğu gibi bugün de hakkına düşeni almayı nasıl bildiyse, Müslim, gayrimüslim, Hristiyan dünyasından herkesin içini ferahlatacak şekilde ecdadından devraldığı mirası nasıl geleceğe taşıyacağını da iyi bilir" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Çankırı'da Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından lokma dağıtıldı - Son Dakika

Son Dakika

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
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