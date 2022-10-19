Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 310 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.
Ankara-Çankırı kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 310 sentetik hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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