Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

19.10.2022 12:58
Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 310 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 310 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyenlere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Ankara-Çankırı kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 2 bin 310 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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