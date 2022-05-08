Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

08.05.2022 01:21
Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı

Son dakika habere göre ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D- 100 karayolu Çörekçiler köyü yakınında meydana geldi. Ilgaz'dan İstanbul yönünde gitmekte olan Salih G. (71) yönetimindeki 34 VZ 3096 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen K.T.'nin (42) kullandığı 34 GJ 5851 plakalı minibüsle çarpıştı. Hafif ticari araç takla atıp ters dönerken, minibüsün ön kısmı da hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Salih G. ve beraberindeki Neriman G.'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan M.G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralanan 12 yaralı ise sağlık ekiplerince Ilgaz ve Çankırı'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü K.T., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
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Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı Hafif ticari araç ve karşı yönden gelen minibüs çarpıştı! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Çankırı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

Minibüs, Çankırı, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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