Son dakika haber! Çankırı'da korona virüs denetimleri - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Korona virüs Denetimleri' konulu genelge kapsamında Çankırı kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelindeki işletmeler ve sokaklarda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske denetimi bu sabah itibari ile başladı. Çankırı'da da Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerinin katıldığını denetimlerde şehrin çeşitli noktalarında bulunan işletmelere gidilerek sosyal mesafe, maske, dezenfektan gibi kullanılması gereken malzemelerin denetimi yapıldı. Denetimlerde de aynı zamanda işletmelerde bulunan müşterilere ise sosyal mesafe ve maske kuralı hatırlatıldı. Yapılan denetimlere katılan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz ise bu denetimin son olmadığını ifade ederek denetimlerin süreceğini bildirdi.

"Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek"

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz gazetecilere yaptığı açıklamada, "Malumunuz İçişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi Türkiye genelinde en kapsamlı denetim var. Sabahtan beri arkadaşlarımız devam ediyor. Biz de şimdi belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımızla birlikte işletmelerimize merhaba diyeceğiz. Bu toplu denetimle denetim bitmiyor. Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek. Şu an amacımız kimseye ceza yazmak değil. Denetimleri bunun için yapmıyoruz. Biz denetimleri kamunun sağlığının korunması için yapıyoruz. Onun için işletmelerimizde yapmış olduğumuz denetimlerde işletme sahiplerinin ve çalışanlarının sağlığı hem de kamunun sağlığının korunması için" dedi.

"Amaç ceza kesmek değil"

Pandomim tehlikesinin devam ettiğini hatırlatan Vali Ayaz, "Hayatımız yaklaşık 6 aydır zor bir şekilde maskeli mesafeli gibi tedbirlerle devam ediyor. Ama belirli bir aşamaya getirdik. İnşallah hedefimiz tekrar durum kötüleşmeden vaka sayıları çok fazla artmadan kontrol altına alınarak aşı ve ya ilaç bulunup pandemi tamamen söndürülene kadar devam ettirmek. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız lütfen tedbirlere uyalım. Alınan tedbirler virüsle mücadele için. Onun için vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmasını tabi ki istiyoruz. Dediğim gibi bir süre daha bu tedbirlerle yaşayacağız. Denetimler yarın da, öbür gün de, önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Dediğim gibi amacımız kesinlikle ceza yazmak değil kamu sağlığını korumak için gerekirse ceza da yazacağız. İşletmelere de vatandaşlara da cezai işlemlerimiz oldu. Malumunuz maske uygulaması getirildiği günden beri 1 hafta boyunca uyarı yaptık. Ancak sonrasında caydırıcılığın artırılması noktasında ceza uygulamalarımız da oldu. İşletmelerimizle ilgili denetimlerimizi de önceliğimiz rehberlik ama ısrarla kurallara tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ceza yazacağız yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi amacımız vatandaşlarımızın eski yaşantısında en kısa sürede kavuşa bilmesi için en kısa sürede pandemiyi söndürmek" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI