Son dakika haber... Çankırı'da maganda kurşununun isabet ettiği damat yaralandı - Son Dakika

Bu sırada kurşunun isabet ettiği damat M.K. (23) göğsünden yaralandı.

Merkeze bağlı Alaçat köyünde açık alanda yapılan, yörede "başdonanma" diye tabir edilen erkek kınasında havaya rastgele ateş edildi.

Çankırı 'da erkek evinde yapılan kına gecesinde havaya ateş edilmesi sonucu kurşunun isabet ettiği damat yaralandı.

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