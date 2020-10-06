Çankırı'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ikisi kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yol uygulamaları sırasında yapılan aramalarda, ikisi kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ile mekanizma ile açılır kapanır bıçak ele geçirildi.
Üzerlerinde ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundurduğu iddiasıyla 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Çankırı'da polis ekiplerince 3 ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika