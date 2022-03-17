Son dakika haber! Çankırı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Çankırı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

17.03.2022 17:30
Son dakika haber! Çankırı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Acar (47) idaresindeki 37 PN 205 plakalı kömür yüklü kamyon, Şabanözü- Orta kara yolu Karaören mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Acar'ın cesedi, otopsi için Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mehmet Acar'ın kamyonun devrilmesinden kısa süre önce bir yakınını arayarak, "Kamyonun freni boşaldı, hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

Son dakika haber! Çankırı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

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Mehmet Acar, Şabanözü, Çankırı, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çankırı'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Son Dakika


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