Son Dakika | Çankırı'da sel paniği kamerada - Son Dakika
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Son Dakika | Çankırı'da sel paniği kamerada

30.06.2022 23:35

Gelen son dakika haberine göre Çankırı'da sel paniği kamerada Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde etkili olan kuvvet sağanak yağış sebebi ile bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi.

Çankırı'da sel paniği kamerada

ÇANKIRI - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde etkili olan kuvvet sağanak yağış sebebi ile bazı köylerdeki evlerde su baskınları meydana geldi. Bir köyde sel sularının geliş anında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Çankırı'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı bazı köylerde su baskınları meydana geldi. Ev ve yolların su altında kaldığı köylerde, bazı evleri de su bastı. Yapraklı ilçesine bağlı Buğay köyünde sel anında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Görüntülerde bir vatandaşın, "Sel arabayı götürüyor. Bu ne?" dediği görülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Çankırı'da sel paniği kamerada - Son Dakika

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