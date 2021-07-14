Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için Şabanözü ilçesinde operasyon düzenlendi.
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, 85 gram sentetik kannabinoid, 5 gram kubar esrar, 7 kök Hint keneviri, kurusıkı tabancı ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda Y.A. ve İ.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika