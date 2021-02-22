Son dakika haber: Çankırı Emniyet Müdürlüğünden aç kalan sokak hayvanlarına mama desteği verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Çankırı Emniyet Müdürlüğünden aç kalan sokak hayvanlarına mama desteği verildi
22.02.2021 11:45
Son dakika haberler... Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama verildi.
Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına mama verildi.
Kısıtlama nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayan İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, kedi ve köpeklere mama ve su bıraktı, şefkat gösterdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de bölgelerindeki kedi ve köpeklerin yaşam alanına mama bıraktı.
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