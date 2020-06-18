Son dakika haber: Çankırı Karatekin Üniversitesinden işitme engellilere özel "şeffaf" maske - Son Dakika

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında işitme engelliler için ağız kısmı şeffaf maske üretildi.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü gönüllü öğretim elemanları tarafından başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat şekilde iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf olan maske tasarlandı.

Üretilen maskelerden 130'u, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'e, Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nda teslim edildi.

Ayrancı, yaptığı açıklamada, işitme engelli çocuklar için virüs bulaşma riskini engellemek amacıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

İşitme engellilerin dudak okuması yapması dolayısıyla salgın döneminde zorluk çektiğini vurgulayan Ayrancı, "Arkadaşlarımızın geliştirdiği, tıbbi kumaştan yapılmış, dudakları gözüken bir üretimimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işitme engelli öğrencilerimize taktim ettik. İnşallah hocalar, anneler babalar, okul müdürleri, çocuklar kendi aralarında dudak okuma yoluyla olumlu diyalog gerçekleştirecek. Pandemi riskinden de uzak duracaklar." dedi.

Maskelerin nano teknoloji malzemeden üretildiğine işaret eden Ayrancı, şunları kaydetti:

"Bine yakın maske ürettik. İsteğe göre daha fazla üretebiliriz. Önemli olan fikri bulmak ve bunu yaymak. Bunu gören pek çok kurum ve kuruluş, işitme engelliler için bunu yapacak, daha sonra başka engelliler için seferber olunacaktır. Engellilere karşı hassasiyetimizin, sevgimizin ne kadar yüksek olduğunu göstermek amacıyla büyük bir manevi zevk içindeyiz. Değerli çocuklarımızın ve büyüklerin bu ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal ilişkiler kurmaları, eğitimlerini devam ettirmeleri için. Türkiye genelinde gücümüz nispetinde talebi karşılayabiliriz."

Öztürk de salgının başladığı andan itibaren birlikte uyum içinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, Ayrancı ve öğretim elemanlarına teşekkür etti.