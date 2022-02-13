Üye Girişi
Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma - Son Dakika

Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma

13.02.2022 14:56
Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma

Son dakika gelişmesine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, bir köpeğe anestezi olmadan kısırlaştırma operasyonu yapıldığı iddiaları üzerine Valilik soruşturma başlattı.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yayılan görüntülere işaret etti.

Ayaz, "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." ifadesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:02:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çankırı Valiliğinden anestezisiz kısırlaştırma operasyonuna soruşturma - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement