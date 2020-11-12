Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

12.11.2020 17:13

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı Çankırı'da korona vakaları artıyor Vali Ayaz, "Bu hafta geçen haftadan kötü" Korona virüs vakalarında özellikle 65 yaş üzeri hasta sayısının arttığını belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki bazı alanlarda sigara...

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

Çankırı'da korona vakaları artıyor

Vali Ayaz, "Bu hafta geçen haftadan kötü"

ÇANKIRI - Korona virüs vakalarında özellikle 65 yaş üzeri hasta sayısının arttığını belirten Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentteki bazı alanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle il ve ilçelerde belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar da sadece 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunabilecek.

Konu hakkında açıklamada bulunan Vali Ayaz, "Salgınla ilgili olarak bu hafta geçen haftadan daha kötü. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi yükseliş devam etmekte. Onun için dün akşam Bakanlığımızın yayınlamış olduğu ilave kısıtlamalarda geldi. Buna valiler olarak biz de Hıfzıssıhha Kurulu kararımızı aldık. Pazar yerlerinde zaten sigara içilmesini yasaklamıştık. Bundan sonra Atatürk Bulvarında yine otobüs duraklarında pazar yerlerinde vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde sigara içilmesi tamamen yasaklandı. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sadece saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Bu saatler dışında dışarı çıkmaları da yasaklandı" dedi.

"Gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyorlar"

Vali Ayaz kentte vakaların arttığını ifade ederek, "Tekrar söylüyoruz gençler büyüklerimizi hasta etmeye devam ediyor. Hala 65 yaş üzeri hasta sayımız ciddi manada her geçen gün artıyor maalesef. Şimdi kış geliyor açık hava avantajımızı giderek kaybediyoruz her gün. Vatandaşlarımızdan lütfen daha az sosyalleşme, daha az seyahat, daha az hareket etmelerini istiyoruz. İşin sonu kötü bitiyor. En son 159 olarak açıklamıştım vefat sayısını ama bu sayıya yeni vatandaşlarımız da maalesef eklendi. Korona virüs her gün sevdiklerimizi bizden almaya devam ediyor. Onun için biraz daha tedbirli olacağız, biraz daha sabredeceğiz. Aşı çalışmalarında malum umut verici çalışmalar var. İnşallah birkaç ay içerisinde aşıların geleceğini ve salgında önemli bir ilerleme sağlanacağını ümit ediyoruz. Ama bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan istediğimiz maksimum dikkat maksimum tedbir" ifadelerine yer verdi.

Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı
Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Çankırı, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İki maç ceza alan Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, F.Bahçe derbisinde oynayamayacak 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti
İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu İstanbul'da sigara yasağı getirilen cadde ve sokaklar belli oldu         
17:46
Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti Sevgilisini öldüren astsubay, daha sonra kendini başından vurarak intihar etti         
17:20
Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir Ünlü profesör Ceyhan, milli takımın korona riskiyle ilgili konuştu: 6 gün sonra testler pozitif olabilir         
17:02
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey 8 kişiyi öldüren seri katilden akılalmaz sözler: Adam öldürmek insanlık dışı bir şey         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi         
14:39
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 18:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankırı'da kalabalık yerlerde sigara içilmesi yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei