Son dakika haber! Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (2) - Son Dakika

ÇANKIRI'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisinde meydana gelen yangına, 2 helikopter, bir uçak, Çankırı merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ve arazözlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları başladı. Bölgede incelemede bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Çok üzücü bir manzara ile karşı karşıyayız buna da şükür arkadaşlarımız büyük bir gayretle daha ileri gitmeden yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz, küçük bir ihmalin devasa bir maliyeti oluyor. Yılların emeği heba oldu. Buraların tekrar eski manzarasına kavuşması da yıllar alacak. Daha kötüsü olabilirdi, onun için tüm vatandaşlarımızdan dikkat etmesi ve yasak olan yerlere girilmemesi, girilse dahi çok dikkatli olunması, gereksiz ateş yakılmaması, yakılan ateşin dikkatli bir şekilde söndürülmesini istiyoruz. Küçük ihmaller devasa maliyetler karşımıza çıkarıyor. Bunla geçmiş olsun ben tüm ilgili arkadaşlara gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, yaklaşık 50 hektarlık bir alanın yandığını söyledi.KASTAMONU'DAKİ YANGINA, HAVADAN MÜDAHALEYE BAŞLANDI

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıkan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye araçlarıyla alevlere karadan müdahale edildi. Yangına ayrıca havva kararıncaya helikopterlerin desteğiyle havadan da müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.